На форуме «Языковая политика в Российской Федерации» обсудили важность сохранения русского языка

На открывшемся в Москве форуме «Языковая политика в Российской Федерации» участники обсудили важность сохранения национальных языков России.

Об этом сообщает газета «Известия».

Собравшиеся на форуме пришли к выводу, что прежде всего необходимо помочь сохранить языковое многообразие в обществе и донести до молодёжи важность национального языка.

«Мы понимаем, как получают информацию, как общаются между собой молодые люди. Естественно, что это интернет, естественно, что это мессенджеры. Для того чтобы они могли там общаться на своём родном языке, должна быть проделана достаточно большая работа», — заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Отмечается, что мероприятие собрало около 270 участников из разных субъектов России, а также представителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Москве начал работу форум «Языковая политика в Российской Федерации», который приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.