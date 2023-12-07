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В Москве открылся форум «Языковая политика в Российской Федерации»

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В Москве начал работу форум «Языковая политика в Российской Федерации», который приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.
В Москве открылся форум «Языковая политика в Российской Федерации»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

В 2023 году на форуме собрались около 270 участников из 68 регионов России, а также из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Впервые за семь лет форум проходит в статусе международного.

Как рассказали в Федеральном агентстве по делам национальностей, особое внимание планируется уделить обсуждению роли русского языка в межнациональном общении.

Также будут объявлены промежуточные итоги реализации плана мероприятий по проведению десятилетия языков коренных народов России.

Кроме того, программа включает церемонию награждения лауреатов Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

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