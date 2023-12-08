Матвиенко заявила, что Путин никогда не избегал ответственных решений

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений.

Ранее герой ДНР Артём Жога подтвердил журналистам информацию, что призывал Путина баллотироваться на новый срок и он согласился.

«Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений», — написала она в Telegram.

Матвиенко подчеркнула, что Путин готов действовать, исходя из интересов России и её народа.

По словам заместителя председателя Государственной думы Сергея Неверова, партия «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.