Матвиенко заявила, что Путин никогда не избегал ответственных решений
- kremlin.ru
Ранее герой ДНР Артём Жога подтвердил журналистам информацию, что призывал Путина баллотироваться на новый срок и он согласился.
«Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений», — написала она в Telegram.
Матвиенко подчеркнула, что Путин готов действовать, исходя из интересов России и её народа.
По словам заместителя председателя Государственной думы Сергея Неверова, партия «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.