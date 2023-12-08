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Матвиенко заявила, что Путин никогда не избегал ответственных решений

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений.
Матвиенко заявила, что Путин никогда не избегал ответственных решений
  • kremlin.ru

Ранее герой ДНР Артём Жога подтвердил журналистам информацию, что призывал Путина баллотироваться на новый срок и он согласился.

«Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений», — написала она в Telegram.

Матвиенко подчеркнула, что Путин готов действовать, исходя из интересов России и её народа.

По словам заместителя председателя Государственной думы Сергея Неверова, партия «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.

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