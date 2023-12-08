ФАДН: Россия не потеряла ни одного языка проживающих в стране народов
- РИА Новости
По его словам, проблема с сокращением языкового многообразия универсальна для мира и Россия не является исключением. Однако страна смогла сохранить все языки проживающих в стране народов.
Баринов подчеркнул, что для поддержания дальнейшего многообразия государства, языковые активисты, общественные организации и семьи должны предпринимать совместные усилия.
«Именно семья и школа — основные институты, которые позволяют сохранить язык как самоидентификацию любого народа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся форум «Языковая политика в Российской Федерации», который приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.