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ФАДН: Россия не потеряла ни одного языка проживающих в стране народов

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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил, что модель языкового разнообразия России подтвердила свою эффективность, так как с советского периода страна не лишилась ни одного языка местных народов.
ФАДН: Россия не потеряла ни одного языка проживающих в стране народов
  • РИА Новости

По его словам, проблема с сокращением языкового многообразия универсальна для мира и Россия не является исключением. Однако страна смогла сохранить все языки проживающих в стране народов.

Баринов подчеркнул, что для поддержания дальнейшего многообразия государства, языковые активисты, общественные организации и семьи должны предпринимать совместные усилия.

«Именно семья и школа — основные институты, которые позволяют сохранить язык как самоидентификацию любого народа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся форум «Языковая политика в Российской Федерации», который приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.

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