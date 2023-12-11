Боевые заслуги предложили сделать смягчающим обстоятельством в уголовных делах

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить наличие заслуг за участие в боевых действиях в перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

При этом депутат подчеркнул, что под такое смягчение не должны подпадать, например, граждане, совершившие преступления с особой жестокостью в отношении малолетнего либо беременной или рецидив преступления.

В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса предусмотрены обстоятельства, смягчающие наказание за совершение преступления.

Так, сегодня обстоятельствами, смягчающими наказание, среди прочего являются несовершеннолетие виновного, беременность, совершение преступления в силу тяжёлых жизненных обстоятельств, противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явка с повинной, оказание медицинской помощи потерпевшему и т. д.

При этом граждане, защищавшие национальные интересы Российской Федерации в ходе участия в боевых действиях, рисковавшие собственными жизнями и здоровьем, имеющие боевые заслуги, тяжёлые ранения, не имеют в настоящее время особых условий в данном вопросе, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части включения нового обстоятельства, смягчающего наказание: наличие заслуг за участие в боевых действиях, наличие инвалидности в результате получения ранения, контузии или увечья в ходе боевых действий», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что участнику СВО, награждённому медалью «За отвагу», оформят гражданство РФ после публикации RT.