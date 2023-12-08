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Стартовало голосование для определения Молодёжной столицы России

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Росмолодёжь запустила голосование, посвящённое определению Молодёжной столицы России на 2024 год. Оно продлится с 8 по 20 декабря.
Стартовало голосование для определения Молодёжной столицы России
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Молодёжную столицу назовут 22 декабря.

В финал вышли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск и Москва.

В состав экспертной комиссии входят представители медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, лауреаты премии «Время молодых» прошлых лет.

Ранее сообщалось, что зимний фестиваль «Молодёжь Москвы» состоится 21 декабря.

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