Стартовало голосование для определения Молодёжной столицы России
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Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Молодёжную столицу назовут 22 декабря.
В финал вышли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск и Москва.
В состав экспертной комиссии входят представители медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, лауреаты премии «Время молодых» прошлых лет.
Ранее сообщалось, что зимний фестиваль «Молодёжь Москвы» состоится 21 декабря.