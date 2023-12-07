Зимний фестиваль «Молодёжь Москвы» состоится 21 декабря
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила чиновник, старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодёжных проектов и некоммерческих организаций, а также все желающие 14—35 лет смогут бесплатно посетить в рамках фестиваля образовательные мероприятия, выставки городских проектов, лекции и другие акции.
Завершится фестиваль дискотекой.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же опубликована более подробная программа.
Ранее сообщалось, что в Москве принимают заявки на участие в премии молодёжного проекта «ВРаботе».