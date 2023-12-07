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Зимний фестиваль «Молодёжь Москвы» состоится 21 декабря

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Председатель столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова рассказала о зимнем фестивале «Молодёжь Москвы», который пройдёт 21 декабря 2023 года.
Зимний фестиваль «Молодёжь Москвы» состоится 21 декабря
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила чиновник, старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодёжных проектов и некоммерческих организаций, а также все желающие 14—35 лет смогут бесплатно посетить в рамках фестиваля образовательные мероприятия, выставки городских проектов, лекции и другие акции.

Завершится фестиваль дискотекой.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же опубликована более подробная программа.

Ранее сообщалось, что в Москве принимают заявки на участие в премии молодёжного проекта «ВРаботе».

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