RT в Telegram
Подпишись

В Москве принимают заявки на участие в премии молодёжного проекта «ВРаботе»

Короткая ссылка
Руководитель проектного офиса «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина рассказала о начале приёма заявок на соискание второй премии молодёжного проекта «ВРаботе».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства.

По словам Савинкиной, цель конкурса — отметить вклад городских проектов, компаний и работодателей в дело трудоустройства молодёжи и помощи им в построении успешной карьеры.

Всего в конкурсе будет шесть номинаций, в каждой из которых будет по три победителя. Эксперты выделят лучшие карьерные практики в сфере трудоустройства молодёжи.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить