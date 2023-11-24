В Москве принимают заявки на участие в премии молодёжного проекта «ВРаботе»

Руководитель проектного офиса «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина рассказала о начале приёма заявок на соискание второй премии молодёжного проекта «ВРаботе».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства.

По словам Савинкиной, цель конкурса — отметить вклад городских проектов, компаний и работодателей в дело трудоустройства молодёжи и помощи им в построении успешной карьеры.

Всего в конкурсе будет шесть номинаций, в каждой из которых будет по три победителя. Эксперты выделят лучшие карьерные практики в сфере трудоустройства молодёжи.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.