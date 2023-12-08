Грабители похитили 48 млн рублей из машины в подмосковных Химках
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В пресс-службе ведомства рассказали, что сообщение об открытом хищении имущества у гражданина поступило 7 декабря. По предварительным данным, инцидент произошёл у одного из домов на Юбилейном проспекте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о грабеже.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Химкинская городская прокуратура.
Ранее поступила информация о задержании в Тюмени банды подростков, которая ограбила один из местных магазинов.