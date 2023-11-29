В Тюмени задержали ограбившую магазин банду подростков
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Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
«Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — указали в ведомстве.
Уточняется, что 27 ноября они украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. При этом, по данным источника агентства в силовых структурах, предполагается, что банда причастна к ещё одному подобному ограблению.
Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая занималась избиением мирных людей и съёмками этого на видео.