В Тюмени задержали ограбившую магазин банду подростков

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх подростков в Тюмени, ограбивших магазин «ЖизньМарт».

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

«Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — указали в ведомстве.

Уточняется, что 27 ноября они украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. При этом, по данным источника агентства в силовых структурах, предполагается, что банда причастна к ещё одному подобному ограблению.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая занималась избиением мирных людей и съёмками этого на видео.