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Минздрав: одному из эвакуированных из Брянска подростков проводят операцию

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что одному из эвакуированных из Брянска подростков после стрельбы в школе проводят операцию в настоящий момент.
Минздрав: одному из эвакуированных из Брянска подростков проводят операцию
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Как сообщает РИА Новости, представитель Минздрава отметил, что в Москву после происшествия были доставлены два подростка, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь в Российской детской клинической больнице.

«Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства», — сказал Кузнецов.

Вместе с этим в Минздраве добавили, что трое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается помощь в стационаре в Брянске. Их жизни вне опасности.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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