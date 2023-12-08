ФСБ: глава «Железных дорог Донбасса» задержан за злоупотребления полномочиями
- РИА Новости
Указывается, что он реализовал схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, передаёт РИА Новости.
Материалы были переданы в Следственный комитет России по республике для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении судебных приставов из Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей.