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ФСБ: глава «Железных дорог Донбасса» задержан за злоупотребления полномочиями

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Гендиректор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержан правоохранителями в Донецке за злоупотребления полномочиями, заявило УФСБ России по ДНР.
ФСБ: глава «Железных дорог Донбасса» задержан за злоупотребления полномочиями
  • РИА Новости

Указывается, что он реализовал схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам, передаёт РИА Новости.

Материалы были переданы в Следственный комитет России по республике для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении судебных приставов из Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей.

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