RT в Telegram
Подпишись

В Югре в отношении судебных приставов возбудили дело о превышении полномочий

Короткая ссылка
Уголовное дело возбудили в отношении судебных приставов из Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей.
В Югре в отношении судебных приставов возбудили дело о превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным ведомства, с июня 2020 по ноябрь 2023 года в производстве приставов находилось более 1,5 тыс. исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание алиментов, однако из-за бездействия сотрудников общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей.

Ранее государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для бывшего губернатора региона Никиты Белых, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, 12 лет лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить