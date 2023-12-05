В Югре в отношении судебных приставов возбудили дело о превышении полномочий

Уголовное дело возбудили в отношении судебных приставов из Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей.

Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным ведомства, с июня 2020 по ноябрь 2023 года в производстве приставов находилось более 1,5 тыс. исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание алиментов, однако из-за бездействия сотрудников общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 млн рублей.

Ранее государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для бывшего губернатора региона Никиты Белых, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, 12 лет лишения свободы.