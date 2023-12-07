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Проекты об ответственности за треш-стримы внесли в Госдуму

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Законопроекты, предлагающие ввести административную и уголовную ответственность за треш-стримы, внесли в Государственную думу.

Проекты предлагают внести в Уголовный кодекс в качестве отягощающего обстоятельства совершение умышленного преступления с его публичной демонстрацией в социальных сетях.

Помимо этого, ужесточается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, которые чаще всего можно увидеть в практике организаторов треш-стримов. В их числе: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие.

Ранее о планах внести в Госдуму законопроекты о запрете треш-контента в сети высказался глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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