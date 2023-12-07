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Человеком года по версии премии «Мы вместе» стал глава Шебекинского округа Жданов

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Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов стал победителем в номинации «Человек года» международной премии «Мы вместе». Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил ему награду.
Человеком года по версии премии «Мы вместе» стал глава Шебекинского округа Жданов
  • Gettyimages.ru

Жданов возглавляет муниципальное образование на границе с Украиной, которое регулярно подвергается обстрелам.

Со своей командой чиновник организовал эвакуацию жителей, а для прикрытия машин скорой помощи и другого транспорта использовали старые инкассаторские машины.

«Когда обстрелы закончились, Владимир Жданов вместе с другими шебекинцами занялся восстановлением города. Как глава администрации он выезжал в разные районы города, получившие урон от действий ВСУ, руководил ремонтом поврежденных линий электропередачи и кровель. Лично контролировал оказание помощи пострадавшим, занимался расселением граждан, потерявших жильё, в пунктах временного размещения, организовывал вывоз детей на летний отдых за пределы Белгородской области, а главное — поддерживал дух земляков», — сказали в пресс-службе премии «Мы вместе», её цитирует ТАСС.

1 июня Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.

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