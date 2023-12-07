Специалист Демидова: за платежи по СБП нет комиссии
- РИА Новости
«От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, люди всё чаще выбирают перевод денег вместо расчёта наличными, так как это удобно и быстро.
Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.