Специалист Демидова: за платежи по СБП нет комиссии

Эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова напомнила, что ни банки, ни магазины не берут комиссии за платежи по СБП.

«От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет. За платежи по СБП ни банки, ни магазины никакой комиссии с покупателя не берут, как и при оплате картой или наличными», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, люди всё чаще выбирают перевод денег вместо расчёта наличными, так как это удобно и быстро.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.