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В Подмосковье 300 тысяч человек примкнули к проекту «Активное долголетие»

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В Московской области порядка 300 тыс. жителей старшего поколения являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие».
В Подмосковье 300 тысяч человек примкнули к проекту «Активное долголетие»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

По словам главы ведомства Людмилы Болатаевой, в 2021 году число участников было в два раза меньше.

Среди пожилых жителей региона популярны зимние виды спорта — катание на коньках, лыжах, игра в кёрлинг. Помимо прочего, пользуются популярностью плавание, скандинавская ходьба, а также экскурсии.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице создали крупнейшую в мире сеть центров для старшего поколения. По его словам, всего в столице 106 центров московского долголетия.

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