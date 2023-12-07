В Подмосковье 300 тысяч человек примкнули к проекту «Активное долголетие»

В Московской области порядка 300 тыс. жителей старшего поколения являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

По словам главы ведомства Людмилы Болатаевой, в 2021 году число участников было в два раза меньше.

Среди пожилых жителей региона популярны зимние виды спорта — катание на коньках, лыжах, игра в кёрлинг. Помимо прочего, пользуются популярностью плавание, скандинавская ходьба, а также экскурсии.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице создали крупнейшую в мире сеть центров для старшего поколения. По его словам, всего в столице 106 центров московского долголетия.