Уголовное дело возбудили после падения шкафа на ребёнка в пермском детсаду
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Об этом информирует URA.RU.
ЧП произошло 2 октября в раздевалке детского сада. Шкаф, упавший на ребёнка, не был закреплён. В результате ребёнок получил тяжёлые травмы.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — уточнили в пресс-службе пермского управления СКР.
Следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются ответственные лица.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с побегом двух воспитанников из детского сада в Набережных Челнах.