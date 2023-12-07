Уголовное дело возбудили после падения шкафа на ребёнка в пермском детсаду

СК Пермского края возбудил уголовное дело после падения шкафа с одеждой на пятилетнего ребёнка в детсаду Кудымкара.

Об этом информирует URA.RU.

ЧП произошло 2 октября в раздевалке детского сада. Шкаф, упавший на ребёнка, не был закреплён. В результате ребёнок получил тяжёлые травмы.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — уточнили в пресс-службе пермского управления СКР.

Следователи проводят комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются ответственные лица.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с побегом двух воспитанников из детского сада в Набережных Челнах.