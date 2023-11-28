Бастрыкину доложат об инциденте с побегом детей из детсада в Набережных Челнах
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал следкома.
Известно, что двое детей шести и семи лет перелезли через забор детского сада и сбежали. При этом работники учреждения не обратились своевременно в полицию и не сообщили о случившемся родителям.
Сбежавших детей нашли в подъезде многоэтажки, где живёт один из них.
Глава СКР поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому доложить о ситуации.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту организации незаконного детского сада.