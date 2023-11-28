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Бастрыкину доложат об инциденте с побегом детей из детсада в Набережных Челнах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с побегом двух воспитанников из детского сада в Набережных Челнах.
Бастрыкину доложат об инциденте с побегом детей из детсада в Набережных Челнах
  • © СК России

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал следкома.

Известно, что двое детей шести и семи лет перелезли через забор детского сада и сбежали. При этом работники учреждения не обратились своевременно в полицию и не сообщили о случившемся родителям.

Сбежавших детей нашли в подъезде многоэтажки, где живёт один из них.

Глава СКР поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому доложить о ситуации.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту организации незаконного детского сада.

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