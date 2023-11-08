В Москве проводится проверка по факту организации незаконного детского сада

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту организации незаконного детского сада.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«Сотрудники полиции Москвы проводят проверку по факту организации незаконного детского сада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 октября полицейские получили обращение гражданки, которая информировала об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова в Москве.

«По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность детского сада осуществлялась без соответствующей документации.

Шестерых детей отвезли в территориальное подразделение полиции с дальнейшей передачей родителям, двое были переданы законным представителям на месте.