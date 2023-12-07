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Почти половина россиян заявили, что не смотрят телевизор

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Новое исследование показало, что 47% россиян не смотрят телевизор.
Почти половина россиян заявили, что не смотрят телевизор
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос компании Mr.Doors.

Выяснилось, что значительная часть опрошенных используют телевизор для просмотра фильмов на разных площадках или для видеоигр, но не для просмотра телеканалов.

Некоторые применяют его для прослушивания фоновой музыки.

Но в тоже время, как отметили авторы опроса, наблюдаются стабильные заказы на ТВ-зоны в гостиные, спальни.

«А это означает, что при готовности отказаться от прямого назначения для россиян важно наличие экрана для трансляций любимых фильмов или музыки», — сказали специалисты.

Ранее сообщалось, что, согласно проведённому исследованию, 45% российских граждан не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору.

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