Суд приговорил к четырём годам колонии двух экс-офицеров по делу о надувных танках
- РИА Новости
Прокурор запросил у суда для обвиняемых 5,5 лет колонии.
«Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей», — приводит ТАСС заявление.
Согласно версии обвинения, фигуранты требовали от руководителя ЗАО НПП «Русбал» взятку на сумму 7,4 млн рублей. Предприятие специализируется на изготовлении маскировочного оборудования, включая надувные танки, ракеты и прочую технику.
В сообщении говорится, что руководитель компании рассчитывал с помощью взятки стать единственным поставщиком такого товара для оборонного ведомства.
Как пишет «Коммерсантъ», в ходе прений гособвинение попросило признать Здравило и Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).