Суд приговорил к четырём годам колонии двух экс-офицеров по делу о надувных танках

Мещанский суд Москвы приговорил экс-советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева к четырём годам и одному месяцу колонии по делу о взятке.

Прокурор запросил у суда для обвиняемых 5,5 лет колонии.

«Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей», — приводит ТАСС заявление.

Согласно версии обвинения, фигуранты требовали от руководителя ЗАО НПП «Русбал» взятку на сумму 7,4 млн рублей. Предприятие специализируется на изготовлении маскировочного оборудования, включая надувные танки, ракеты и прочую технику.

В сообщении говорится, что руководитель компании рассчитывал с помощью взятки стать единственным поставщиком такого товара для оборонного ведомства.

Как пишет «Коммерсантъ», в ходе прений гособвинение попросило признать Здравило и Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).