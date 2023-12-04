Прокурор запросил по 5,5 года колонии двум бывшим сотрудникам Минобороны
Прокурор просит по 5,5 года колонии двум экс-офицерам по делу о надувных танках
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.
Также прокурор потребовал назначить им штраф в размере 800 тыс. рублей и запретить занимать должности на государственной службе в течение трёх лет.
Оглашение приговора запланировано 7 декабря.
Согласно версии обвинения, фигуранты требовали от руководителя ЗАО НПП «Русбал» взятку на сумму 7,4 млн рублей. Предприятие специализируется на изготовлении маскировочного оборудования, включая надувные танки, ракеты и прочую технику.
В сообщении говорится, что руководитель компании рассчитывал с помощью взятки стать единственным поставщиком такого товара для оборонного ведомства.
Фигуранты не признают вину, их адвокаты во время прения сторон попросили суд их оправдать.
Как пишет «Коммерсантъ», в ходе прений гособвинение попросило признать Здравило и Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
В октябре гендиректору «Крымавтотранса» предъявили обвинение в получении взятки в виде ремонта квартиры.