Прокурор запросил по 5,5 года колонии двум бывшим сотрудникам Минобороны

Прокурор запросил у суда наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года колонии для бывшего советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

Также прокурор потребовал назначить им штраф в размере 800 тыс. рублей и запретить занимать должности на государственной службе в течение трёх лет.

Оглашение приговора запланировано 7 декабря.

Согласно версии обвинения, фигуранты требовали от руководителя ЗАО НПП «Русбал» взятку на сумму 7,4 млн рублей. Предприятие специализируется на изготовлении маскировочного оборудования, включая надувные танки, ракеты и прочую технику.

В сообщении говорится, что руководитель компании рассчитывал с помощью взятки стать единственным поставщиком такого товара для оборонного ведомства.

Фигуранты не признают вину, их адвокаты во время прения сторон попросили суд их оправдать.

Как пишет «Коммерсантъ», в ходе прений гособвинение попросило признать Здравило и Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

В октябре гендиректору «Крымавтотранса» предъявили обвинение в получении взятки в виде ремонта квартиры.