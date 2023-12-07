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Митрополит Тихон рассказал об истинном отношении британских политиков к России

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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что британские политики настроены на нанесение максимального ущерба России.
Митрополит Тихон рассказал об истинном отношении британских политиков к России
  • РИА Новости

«Им надо постоянно долбить, чтобы опустить Россию как можно ниже. Чтоб потом мы вставали с колен лет 20—30», — сказал он на презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок».

Несмотря на это, митрополит подчеркнул, что в России знают многих англичан с очень хорошей стороны.

«Именно их культура, которую мы любим, — это часть нашей культуры. Но политики английские... Такие, как тот же самый Черчилль, который уже в конце войны нашей готовил свой проект «Немыслимое», — подытожил он.

Также митрополит Тихон заявил, что Украина нужна Западу в первую очередь как прокси-армия против России, а Россия — как прокси-армия против Китая.

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