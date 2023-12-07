Митрополит Тихон рассказал об истинном отношении британских политиков к России
- РИА Новости
«Им надо постоянно долбить, чтобы опустить Россию как можно ниже. Чтоб потом мы вставали с колен лет 20—30», — сказал он на презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок».
Несмотря на это, митрополит подчеркнул, что в России знают многих англичан с очень хорошей стороны.
«Именно их культура, которую мы любим, — это часть нашей культуры. Но политики английские... Такие, как тот же самый Черчилль, который уже в конце войны нашей готовил свой проект «Немыслимое», — подытожил он.
Также митрополит Тихон заявил, что Украина нужна Западу в первую очередь как прокси-армия против России, а Россия — как прокси-армия против Китая.