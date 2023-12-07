В Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Главное управление строительства региона.
Отмечается, что на переправе в селе Уват доступна основная полоса протяжённостью 712 м и шириной 25 м.
В настоящее время движение открыто для автомобилей массой до трёх тонн.
Для пешеходов обустроена отдельная дорожка, где размещены пункты обогрева и инвентарь для оказания помощи.
Ранее сообщалось, что в Кировской области откроют шесть ледовых переправ.