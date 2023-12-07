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В Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш

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В Тюменской области запустили автомобильное сообщение на ледовой переправе через реку Иртыш.
В Тюменской области начала работу ледовая переправа через Иртыш
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Отмечается, что на переправе в селе Уват доступна основная полоса протяжённостью 712 м и шириной 25 м.

В настоящее время движение открыто для автомобилей массой до трёх тонн.

Для пешеходов обустроена отдельная дорожка, где размещены пункты обогрева и инвентарь для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Кировской области откроют шесть ледовых переправ.

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