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В Кировской области откроют шесть ледовых переправ

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Власти Кировской области заявили, что в регионе откроют шесть ледовых переправ зимой 2023—2024 годов.
В Кировской области откроют шесть ледовых переправ
  • Gettyimages.ru
  • © libertygal

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что ледовые переправы появятся в Арбажском, Котельническом, Уржумском, Лузском районах.

Также в регионе зимой действует восемь мест массового выхода людей для подлёдного лова рыбы. В таких локациях увеличат количество патрулирований.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км.

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