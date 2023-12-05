В Кировской области откроют шесть ледовых переправ

Власти Кировской области заявили, что в регионе откроют шесть ледовых переправ зимой 2023—2024 годов.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что ледовые переправы появятся в Арбажском, Котельническом, Уржумском, Лузском районах.

Также в регионе зимой действует восемь мест массового выхода людей для подлёдного лова рыбы. В таких локациях увеличат количество патрулирований.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км.