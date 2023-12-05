В Кировской области откроют шесть ледовых переправ
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что ледовые переправы появятся в Арбажском, Котельническом, Уржумском, Лузском районах.
Также в регионе зимой действует восемь мест массового выхода людей для подлёдного лова рыбы. В таких локациях увеличат количество патрулирований.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км.