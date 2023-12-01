В ЯНАО открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км

В Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

«С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в село Самбург», — заявили в организации.

Отмечается, что в начале декабря должны запустить ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги, а 15 декабря открыть ещё один зимник Аксарка — Белоярск.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО обустроят три зимние дороги в этом году.