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В ЯНАО открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км

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В Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км.
В ЯНАО открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км
  • Gettyimages.ru
  • © leonardodesign21

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

«С 1 декабря открывается движение по зимней автомобильной дороге в село Самбург», — заявили в организации.

Отмечается, что в начале декабря должны запустить ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги, а 15 декабря открыть ещё один зимник Аксарка — Белоярск.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО обустроят три зимние дороги в этом году.

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