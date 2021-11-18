В ЯНАО обустроят три зимние дороги в этом году

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В Ямало-Ненецком автономном округе обустроят три региональные зимние дороги в этом году.
В ЯНАО обустроят три зимние дороги в этом году
  • Reuters

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Речь идёт о таких зимниках, как Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп.

Будет создана также ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. Работы по её заливке уже начались.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», крымские власти направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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