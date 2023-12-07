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В Москве утвердили 234 проекта межевания земель под многоквартирными домами

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала года в столице разработали и утвердили 234 проекта межевания жилых кварталов под 143 многоквартирными домами.
В Москве утвердили 234 проекта межевания земель под многоквартирными домами
  • РИА Новости

Эти работы провели за счёт средств городского бюджета. До августа 2019 года такие мероприятия проводились по заявкам жителей и за их счёт, сообщает НСН.

«После постановки участков на кадастровый учёт собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению — обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев», — уточнил Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подготовят проект планировки и проект межевания территории под размещение Кольцевой линии метрополитена.

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