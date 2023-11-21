В Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро

По поручению властей Санкт-Петербурга будет подготовлен проект планировки и проект межевания территории под размещение Кольцевой линии метрополитена.

Согласно документу, пропускная способность новой ветки составит 40,8 тыс. человек в час, сообщает neva.today.

Линия общей протяжённостью 4,47 км свяжет станции «Площадь Калинника» и «Ладожская-2».

Срок разработки проекта — 22 мая 2025 года. На строительство выделят средства из городского бюджета.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.