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В Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро

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По поручению властей Санкт-Петербурга будет подготовлен проект планировки и проект межевания территории под размещение Кольцевой линии метрополитена.
В Петербурге подготовят проект создания кольцевой линии метро
  • Gettyimages.ru

Согласно документу, пропускная способность новой ветки составит 40,8 тыс. человек в час, сообщает neva.today.

Линия общей протяжённостью 4,47 км свяжет станции «Площадь Калинника» и «Ладожская-2».

Срок разработки проекта — 22 мая 2025 года. На строительство выделят средства из городского бюджета.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

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