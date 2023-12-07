В Госдуме предложили выбирать провайдеров в доме общим собранием жильцов

В Госдуме разработали поправки ко второму чтению законопроекта о свободном доступе операторов связи в дома. Из документа следует, что принять решение о подключении дома к сети можно будет только на общем собрании.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что поправок поступило больше десяти, их будут рассматривать на заседании думского IT-комитета 7 декабря.

Среди прочего предлагается обязать власти разработать требования к размещению оборудования операторов, определить для них единые чёткие условия, в том числе и типовую форму договора.

«Появление оборудования должно быть поставлено под строгий контроль прежде всего собственников, а государство должно задать понятные параметры и условия для размещения таких сетей», — заявил соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Принять закон полностью рассчитывают до конца 2023 года.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой наделить Минцифры России правом обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу.