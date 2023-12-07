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Четыре человека пострадали при взрыве в котельной в Петербурге

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Четыре человека, включая 12-летнюю девочку, пострадали при взрыве оборудования котельной на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга.
Четыре человека пострадали при взрыве в котельной в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах города.

Отмечается, что причиной взрыва стала разгерметизация котла котельной склада по хранению овощей. ЧП случилось на улице Салова, 44, корпус 1.

«Произошёл выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 кв. м. Пострадали четыре человека, одна из которых — девочка 12 лет», — сообщил собеседник.

Уточняется, что также пострадал автомобиль, а у котельной обрушилась стена.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в котельной школы в Башкирии погиб рабочий.

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