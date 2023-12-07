Четыре человека пострадали при взрыве в котельной в Петербурге
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах города.
Отмечается, что причиной взрыва стала разгерметизация котла котельной склада по хранению овощей. ЧП случилось на улице Салова, 44, корпус 1.
«Произошёл выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 кв. м. Пострадали четыре человека, одна из которых — девочка 12 лет», — сообщил собеседник.
Уточняется, что также пострадал автомобиль, а у котельной обрушилась стена.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в котельной школы в Башкирии погиб рабочий.