В результате взрыва в котельной школы в Башкирии погиб рабочий

Хлопок паровоздушной смеси произошёл в отдельно стоящей на территории школы котельной в населённом пункте Султанбеково Аскинского района Башкортостана, говорится в сообщении МЧС. В результате взрыва погиб один человек.

«Установлено, что хлопок был без последующего горения в одноэтажном панельном здании школьной котельной размером 7 × 7 м, печное отопление», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, оператор котельной получил серьёзные травмы, его доставили в медучреждение, где он впоследствии скончался.

В школе учебный процесс не нарушен, там учатся 40 детей.

Ранее сообщалось, что подросток ударил ножом одноклассника на перемене в школе в Башкирии.