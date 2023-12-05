В результате взрыва в котельной школы в Башкирии погиб рабочий
- РИА Новости
«Установлено, что хлопок был без последующего горения в одноэтажном панельном здании школьной котельной размером 7 × 7 м, печное отопление», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, оператор котельной получил серьёзные травмы, его доставили в медучреждение, где он впоследствии скончался.
В школе учебный процесс не нарушен, там учатся 40 детей.
Ранее сообщалось, что подросток ударил ножом одноклассника на перемене в школе в Башкирии.