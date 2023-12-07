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Полиция задержала отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске

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Сотрудники правоохранительных органов задержали отца девочки, которая устроила стрельбу в Брянске.
Полиция задержала отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что его уже доставили на допрос к следователям.

«Отца допрашивают следователи. Следствие, в частности, интересует, как хранилось дома оружие, как ребёнок мог взять его, обучал ли он девочку стрельбе. Следственные действия будут проводиться и дома», — сказал собеседник.

Ранее в МВД заявили, что пять человек пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

Утром 7 декабря девочка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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