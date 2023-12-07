В Брянске проверят ситуацию с безопасностью в гимназии, где произошла стрельба

Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, где ученица устроила стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим добавляется, что ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту стрельбы.

Ранее в МВД заявили, что пять человек пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.