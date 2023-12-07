RT в Telegram
Подпишись

В Брянске проверят ситуацию с безопасностью в гимназии, где произошла стрельба

Короткая ссылка
Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, где ученица устроила стрельбу.
В Брянске проверят ситуацию с безопасностью в гимназии, где произошла стрельба
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим добавляется, что ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту стрельбы.

Ранее в МВД заявили, что пять человек пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить