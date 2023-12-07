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Депутат поддержала недопуск артистов с антироссийской позицией к госфинансированию

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT предложение по недопуску к госфинансированию артистов с антироссийской позицией.
Депутат поддержала недопуск артистов с антироссийской позицией к госфинансированию
  • РИА Новости

Депутат отметила, что поддержала бы подобную меру.

«У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — уверена Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств.

Подробнее — в материале RT.

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