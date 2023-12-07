Депутат поддержала недопуск артистов с антироссийской позицией к госфинансированию
- РИА Новости
Депутат отметила, что поддержала бы подобную меру.
«У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — уверена Драпеко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств.
Подробнее — в материале RT.