Депутат поддержала недопуск артистов с антироссийской позицией к госфинансированию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT предложение по недопуску к госфинансированию артистов с антироссийской позицией.

Депутат отметила, что поддержала бы подобную меру.

«У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — уверена Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств.



Подробнее — в материале RT.