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Артистов с антироссийской позицией призывают не допускать к госфинансированию

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств. Копия письма на имя главы Минкульта Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
Артистов с антироссийской позицией призывают не допускать к госфинансированию
  • Gettyimages.ru

В обращении законодатель отметил, что в последние годы некоторые представители творческих профессий допускали публичные заявления, направленные на дискредитацию государственной власти, Вооружённых сил, призывали к введению санкций в отношении России, делали иные антироссийские заявления.

При этом, как он подчеркнул, в настоящее время не существует законодательных норм, которые запрещали бы данным лицам участвовать в организации культурных мероприятий, создании художественных продуктов (спектаклей, кинолент, телевизионных сериалов), финансируемых за счёт государственных средств.

В итоге складывается ситуация, когда гражданин может публично высказывать антироссийскую позицию, в том числе совершая административное правонарушение, получая после этого гонорар из государственных средств за участие в том или ином проекте, отметил законодатель.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности нормативно запретить лицам, публично выразившим антироссийскую позицию, участвовать в создании культурных, художественных продуктов за счёт государственного финансирования, средств организаций с государственным участием», — говорится в тексте обращения.

Ранее Фёдоров предложил запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов при любой сумме задолженности по исполнительным документам.

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