В Госдуме предложили ужесточить выезд из страны для должников-иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов при любой сумме задолженности по исполнительным документам. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время судебный пристав имеет право по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из России при наличии долга, превышающего 10 тыс. либо 30 тыс. рублей, в зависимости от характера задолженности.

Нередко под данное ограничение попадают граждане, у которых есть семьи, собственность на территории России, постоянное место работы и которые не планируют покидать страну на продолжительный срок.

При этом есть категория граждан — иностранных агентов, — которые в последние годы активно переезжают на постоянное место жительства за рубеж, после чего истребование долга с данных лиц становится проблемой для судебных приставов, заметил Фёдоров.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал иностранных агентов на общую сумму свыше 233 млн рублей из-за отсутствия маркировки за последние два года.