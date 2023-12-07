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Онлайн-марафон «Наука долголетия» пройдёт в Москве

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Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов рассказал о старте онлайн-марафона «Наука долголетия» для горожан старшего возраста.
Онлайн-марафон «Наука долголетия» пройдёт в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Наша задача — показать, что технологии — это не угроза или замена человека, а лишь инструменты, которые расширяют возможности и способствуют развитию», — заявил Филиппов.

Отмечается, что в образовательной программе примут участие известные деятели культуры, которые расскажут о личном опыте взаимодействия с новыми цифровыми технологиями.

Ранее сообщалось, что на занятия по боевым искусствам в рамках проекта «Московское долголетие» приходят более 1,4 тыс. представителей старшего поколения.

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