Онлайн-марафон «Наука долголетия» пройдёт в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Наша задача — показать, что технологии — это не угроза или замена человека, а лишь инструменты, которые расширяют возможности и способствуют развитию», — заявил Филиппов.
Отмечается, что в образовательной программе примут участие известные деятели культуры, которые расскажут о личном опыте взаимодействия с новыми цифровыми технологиями.
Ранее сообщалось, что на занятия по боевым искусствам в рамках проекта «Московское долголетие» приходят более 1,4 тыс. представителей старшего поколения.