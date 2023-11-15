Тренировки по боевым искусствам посещают более 1,4 тысячи пожилых москвичей

На занятия по боевым искусствам в рамках проекта «Московское долголетие» приходят более 1,4 тыс. представителей старшего поколения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Адаптированные тренировки проводятся по карате, боксу, тхэквондо, ушу, тайцзи и капоэйре.

Основные цели занятий — оздоровление организма, развитие физических и ментальных возможностей человека, улучшение психоэмоционального состояния.

Также тренировки развивают чувство баланса для профилактики падений и травм.

Ранее сообщалось, что в Москве создали крупнейшую в мире сеть центров для старшего поколения.