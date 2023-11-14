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Собянин заявил о создании в Москве крупнейшей в мире сети центров для старшего поколения

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В Москве создали крупнейшую в мире сеть центров для старшего поколения, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, всего в столице 106 центров московского долголетия, недавно открылось десять таких центров.
Собянин заявил о создании в Москве крупнейшей в мире сети центров для старшего поколения

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, представители старшего поколения могут находить новых знакомых, создавая целые клубы единомышленников, делиться опытом, укреплять здоровье.

С июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались свыше 3,7 тыс. горожан. За последние два месяца количество пользователей выросло на 40%.

Как сообщал сайт kp.ru, записаться на занятия проекта можно и офлайн — в районных отделах московского долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».

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