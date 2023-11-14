Собянин заявил о создании в Москве крупнейшей в мире сети центров для старшего поколения
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, представители старшего поколения могут находить новых знакомых, создавая целые клубы единомышленников, делиться опытом, укреплять здоровье.
С июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались свыше 3,7 тыс. горожан. За последние два месяца количество пользователей выросло на 40%.
Как сообщал сайт kp.ru, записаться на занятия проекта можно и офлайн — в районных отделах московского долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».