RT в Telegram
Подпишись

В Москве начали высаживать крупноразмерные деревья в рамках благоустройства

Короткая ссылка
В Москве в рамках комплексного благоустройства территорий началась высадка крупноразмерных деревьев.
В Москве начали высаживать крупноразмерные деревья в рамках благоустройства
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что вязы, липы, клёны, берёзы, липы, декоративные яблони, красные дубы, черёмуха появятся на Ленинском проспекте, Цветном бульваре, возле Марьинских прудов-регуляторов, в студенческом квартале около МГТУ имени Баумана, около Южного речного вокзала, на Воробьёвской набережной, в парке 40-летия ВЛКСМ, на Аллее Славы звёзд зимних Олимпийских игр.

Кроме того, в местах без сильного ветра высадят ели, сосны, пихты и лиственницы, а около воды — ивы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала в бывшей промзоне «ЗИЛ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить