В Москве начали высаживать крупноразмерные деревья в рамках благоустройства

В Москве в рамках комплексного благоустройства территорий началась высадка крупноразмерных деревьев.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что вязы, липы, клёны, берёзы, липы, декоративные яблони, красные дубы, черёмуха появятся на Ленинском проспекте, Цветном бульваре, возле Марьинских прудов-регуляторов, в студенческом квартале около МГТУ имени Баумана, около Южного речного вокзала, на Воробьёвской набережной, в парке 40-летия ВЛКСМ, на Аллее Славы звёзд зимних Олимпийских игр.

Кроме того, в местах без сильного ветра высадят ели, сосны, пихты и лиственницы, а около воды — ивы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала в бывшей промзоне «ЗИЛ».