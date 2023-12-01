Собянин рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала в бывшей промзоне «ЗИЛ».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог Собянина.

Отмечается, что отремонтирован участок протяжённостью 1,2 км от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных.

«Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха», — сказал мэр.

Также на набережной провели работы по озеленению — высадили свыше 700 деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной.