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В Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице благоустроили участок набережной затона Новинки в Даниловском районе.
В Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса», — сказал Бочкарёв.

Он также отметил, что создано два уровня прогулочной зоны общей длиной 630 м, на верхнем предусмотрен широкий прогулочный променад.

Кроме того, дополнительно высажено около 340 деревьев, в том числе липы, ольхи, яблони и клёны.

Ранее сообщалось, что в Москве провели благоустройство территорий двух инновационных центров.

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