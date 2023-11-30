В Даниловском районе Москвы благоустроили участок набережной
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса», — сказал Бочкарёв.
Он также отметил, что создано два уровня прогулочной зоны общей длиной 630 м, на верхнем предусмотрен широкий прогулочный променад.
Кроме того, дополнительно высажено около 340 деревьев, в том числе липы, ольхи, яблони и клёны.
Ранее сообщалось, что в Москве провели благоустройство территорий двух инновационных центров.