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В Москве провели благоустройство территорий двух инновационных центров

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В Москве территории двух инновационных центров преобразовали в комфортные общественные пространства в 2023 году.
В Москве провели благоустройство территорий двух инновационных центров

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, специалисты благоустроили участок площадью 10,3 га вблизи территории индустриального парка «Руднёво», расположенного между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом №625. Функциональную зону для комфортного отдыха создали на месте пустыря.

Кроме того, на территории, прилегающей к кластеру «Ломоносов», завершили первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности. Площадь благоустроенной территории составила почти 1,6 га.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.

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