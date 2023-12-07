Минздрав: Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.