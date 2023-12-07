«Высокоточные комплексы» досрочно выполнил ГОЗ на поставку ракет для «Корнетов»

Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) нынешнего года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

Об этом сообщили в холдинге.

«Конструкторское бюро... досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», — отмечается в заявлении холдинга в Telegram.

В сообщении также напомнили, что именно с помощью ПТРК «Корнет» в зоне СВО уничтожается западная бронетехника, включая боевые танки Leopard, Challenger и т. д.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».