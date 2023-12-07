«Высокоточные комплексы» досрочно выполнил ГОЗ на поставку ракет для «Корнетов»
- РИА Новости
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Об этом сообщили в холдинге.
«Конструкторское бюро... досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», — отмечается в заявлении холдинга в Telegram.
В сообщении также напомнили, что именно с помощью ПТРК «Корнет» в зоне СВО уничтожается западная бронетехника, включая боевые танки Leopard, Challenger и т. д.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».