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«Высокоточные комплексы» досрочно выполнил ГОЗ на поставку ракет для «Корнетов»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) нынешнего года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».
«Высокоточные комплексы» досрочно выполнил ГОЗ на поставку ракет для «Корнетов»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщили в холдинге.

«Конструкторское бюро... досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет», — отмечается в заявлении холдинга в Telegram.

В сообщении также напомнили, что именно с помощью ПТРК «Корнет» в зоне СВО уничтожается западная бронетехника, включая боевые танки Leopard, Challenger и т. д.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».

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