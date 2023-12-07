На Сахалине и Курилах объявлено экстренное предупреждение из-за циклона
- Gettyimages.ru
- © Universal History Archive
«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — указали в ведомстве.
По информации спасателей, 8 декабря в Охинском районе прогнозируются местами сильный снег, на побережье усиление ветра до 15—20 м/с, а в ряде районов региона — до 25 м/с.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области до 23:59 10 декабря введён режим повышенной готовности из-за похолодания.