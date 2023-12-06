Суд Челябинской области вынес приговор нелегальным мигрантам из Индии
- РИА Новости
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Приговором суда каждому из перечисленных граждан Индии назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении с направлением к месту отбывания наказания под конвоем», — уточнили в суде.
Индийцы были задержаны в Октябрьском районе Челябинской области летом 2023 года. Они следовали транзитом через ОАЭ и Азербайджан в Казахстан и пересекли границу с Россией, чтобы добраться до Германии.
Ранее прокуратура Новосибирской области заявила о выдворении из России семьи мигрантов из-за хулиганства их детей.