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Прокуратура: семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей

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Прокуратура Новосибирской области заявила о выдворении из России семьи мигрантов из-за хулиганства их детей.
Прокуратура: семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей
  • Gettyimages.ru

«Впервые из-за хулиганства детей семья приезжих покинет Новосибирскую область. Поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что проверка семьи мигрантов выявила, что в 2023 году мать детей три раза привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

«Теперь семья в полном составе покинет страну», — указывает ведомство.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая избивала мирных людей и снимала это на видео.

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